اهم الاخبار: تحذيرات من طقس الخميس.. بلومبرج تتغنى بمصر .. فضيحة جديدة لـ أردوغان..إيران تشتعل

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن بناء شركة ميد مارينا التركية، med marine، المتخصصة في بناء السفن، لقاطرة بحرية لصالح الاحتلال الإسرائيلي " اقرأ المزيد ".كشفت تقارير سويسرية، أن النادي الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن، حيث إن المارد الأحمر يعاني من فقدان المهاجم الأساسي في الفريق منذ فترة " اقرأ المزيد ".يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا /الخميس/ طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء " اقرأ المزيد ".قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة اردوغان إلى تونس تستهدف تواجد تركيا على الأراضي التونسية " اقرأ المزيد ".ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها أن مصر ستكون واحدة من بين أكبر أسواق السندات الأفريقية في عام 2020، مشيرة إلى تحسن أداء الجنيه المصري، الذي وصفته بأنه أفضل أداء له منذ 25 عاما على الأقل "اقرأ المزيد ".أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول من يتقدم لشراء ناد سعودي في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية بالمملكة" اقرأ المزيد ".أمرت نيابة المطرية؛ بإخلاء سبيل ٤ متهمين في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، بكفالة 500 جنيه لكل منهم " اقرأ المزيد ".تجددت التظاهرات مرة أخرى في إيران على الرغم من القمع والقتل الذي شهدته تظاهرات نوفمبر الماضي، وكذلك التدابير الأمنية الاحترازية لوأد الموجة الجديدة في مهدها.