اخبار الحوادث | رجل يقتل زوجته لرفضها إعطاءه ثمن المخدرات.. الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات الكريسماس

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :





يقتل زوجته لرفضها إعطائه ثمن المخدرات

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، عقب تلقيها طعنات قاتلة من خنجر زوجها، لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة.



إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة كلب المطرية بكفالة 500 جنيه أمرت نيابة المطرية؛ بإخلاء سبيل ٤ متهمين في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، بكفالة 500 جنيه لكل منهم. للمزيد ..



الرقابة الادارية تضبط تشكيلا إجراميا تخصص في انتحال صفة وظائف عامة تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط تشكيل اجرامي تخصص أعضاؤه في انتحال صفة بعض من الوظائف العامة بالدولة منها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليتمكن التشكيل من إسباغ صفة رسمية لهم لتيسير أعمال النصب. للمزيد ..



ننشر محاور خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الميلاد والكريسماس واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية . للمزيد ..



رجال دين يزورون سجني القناطر والمرج لتوعية وتثقيف النزلاء.. فيديو استقبلت وزارة الداخلية عدد من العلماء ورجال الدين بسجنى "القناطر والمرج" لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للنزلاء، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان. للمزيد ..