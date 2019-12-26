البسوا شتوي.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.





وأضاف وحيد سعودي في تصريحات تليفزيونية، أن المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط بداية من السلوم وحتى الإسكندرية سوف تزداد بها حالة عدم استقرار حالة الطقس.





وتابع وحيد سعوي "تحسن حالة الطقس بداية من مساء يوم الجمعة المقبل، والقاهرة أقل تأثرا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومن المنتظر أن يستمر نشاط الرياح بسرعات أقل مما شهدناه اليوم".





وأكمل وحيد سعودي "احتمالات سقوط الأمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة وتستمر ما بين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية اليوم الخميس".



