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فن

تامر حسني يكشف سبب تأخر العرض الخاص لفيلمه الجديد الفلوس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:53 م
تامر حسني
تامر حسني
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مصطفى كرم
كشف الفنان تامر حسني عن سبب تأخر العرض الخاص لفيلم الفلوس خلال لقائه ببرنامج عرب وود بعد انتهاء سماع العرض الخاص للفيلم مساء أمس بسينما أمريكان بلاز بمدينة 6 أكتوبر .

وقال تامر حسني " والله الفيلم بيخلص بينادي علي الوقت بتاعة، احنا في البداية مكناش جاهزين، تخيل واحنا جاهزين لاقينا الفيلم عاوز شغل كتير في البوست و الجرافيك والايديت، واخد مننا وقت كبير واول ما خلص نزلنا بيه".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، قررت إقامة العرض الخاص، مساء أمس الثلاثاء، 24 من ديسمبر الجاري، في سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين، وتم طرحة اليوم بجميع السينمات ودور العرض احتفالا بأعياد الكريسماس. 

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
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