أخبار الرياضة| الأهلي وفايلر يتفقان على المهاجم الجديد.. تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد.. أزمة جديدة مع فريق الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
الأهلي وفايلر يتفقان على المهاجم الجديد
- كشفت تقارير سويسرية، أن النادي الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن، حيث إن المارد الأحمر يعاني من فقدان المهاجم الأساسي في الفريق منذ فترة.
تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد
- أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول من يتقدم لشراء ناد سعودي في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية بالمملكة.
تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر
- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل فى الأزمة الجارية بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدما قررت لجنة الانضباط منع الثنائي سالفي الذكر من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة معينة وتغريمهما ماليا.
أزمة جديدة مع فريق الزمالك
- عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد لمباراه زيسكو الزامبي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي والمقررة إقامتها السبت المقبل.
القديم لا يتسع للكؤوس.. اِعرف تصميم دولاب بطولات النادي الأهلي الجديد
- غير مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التصميم الخاص بدولاب بطولات الشياطين الحمر، ويضم القديم عددًا كبيرا ولا يتسع للكئوس والدروع والجوائز.
بالأرقام.. أفضل 5 مهاجمين في الدوري المصري خلال عام 2019
- سيبقى عام 2019، والذي ينتهي بعد أيام قليلة، عالقًا في أذهان عشاق ومتابعي الدوري المصري بعد إثارة النهاية التي حصد من خلالها النادي الأهلي اللقب رقم 41 في تاريخه.
الأهلي وفايلر يتفقان على المهاجم الجديد
- كشفت تقارير سويسرية، أن النادي الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن، حيث إن المارد الأحمر يعاني من فقدان المهاجم الأساسي في الفريق منذ فترة.
تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد
- أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول من يتقدم لشراء ناد سعودي في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية بالمملكة.
تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر
- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل فى الأزمة الجارية بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدما قررت لجنة الانضباط منع الثنائي سالفي الذكر من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة معينة وتغريمهما ماليا.
أزمة جديدة مع فريق الزمالك
- عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد لمباراه زيسكو الزامبي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي والمقررة إقامتها السبت المقبل.
القديم لا يتسع للكؤوس.. اِعرف تصميم دولاب بطولات النادي الأهلي الجديد
- غير مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التصميم الخاص بدولاب بطولات الشياطين الحمر، ويضم القديم عددًا كبيرا ولا يتسع للكئوس والدروع والجوائز.
بالأرقام.. أفضل 5 مهاجمين في الدوري المصري خلال عام 2019
- سيبقى عام 2019، والذي ينتهي بعد أيام قليلة، عالقًا في أذهان عشاق ومتابعي الدوري المصري بعد إثارة النهاية التي حصد من خلالها النادي الأهلي اللقب رقم 41 في تاريخه.
- لا يزال النادي الأهلي يبحث عن لاعب سوبر قوى يقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر.