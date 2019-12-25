أهالي الوادي الجديد يستغيثون بوزيرة الصحة لعدم وجود أطباء رمد بمستشفى الداخلة

سادت حالة من الاستياء بين المرضى المترددين على مستشفي الداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، لعدم تواجد أطباء رمد بمستشفى الداخلة المركزي.





يقول أنس منصور إنه توجه إلى مستشفى الداخلة المركزي العديد من المرات لإجراء فحوصات طبية على عينيه إلا أنه يفاجأ بعدم تواجد أطباء رمد بالمستشفى.





وأضاف أن كل مرة يذهب فيها الى المستشفي لا يجد أطباء رمد مرة بحجة أن الطبيب في إجازة، وفي أحد المرات اعتذر الطبيب على مدار شهرين متتاليين.





وأكد احمد بدار أنه يقطع مسافة 54 كيلو مترًا من قريته من اجل الكشف علي عينيه بمستشفى الداخلة المركزي ليفاجأ أنه لا يوجد طبيب رمد وتكررت هذه المحاولات مع العديد من المرضى .





واستنكر بدار تجاهل ادارة المستشفي متسائلًا لماذا لم تعلن ادارة المستشفى عن عدم تواجد أطباء رمد بالمستشفي بدلًا من الاستخفاف بعقول المرضي, ومعاناتهم ذهابًا وايابًا يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.





وناشد مرضي الوادي الجديد وزيرة الصحة للتدخل الفوري وحل مشكلة عجز الاطباء بجميع مستشفيات المحافظة عامةً ومستشفي الداخلة خاصةً.





وتواصل "صدى البلد" مع ادارة مستشفي الداخلة وأكد الدكتور عبد العزيز رفاعي مدير ادارة المستشفى بأنه لا يوجد أطباء رمد لأن الأطباء المتواجدين على قوة المستشفي مرفوضون لأسباب لم يفصح عنها .



