مع انخفاض درجات الحرارة.. نصائح هامة لاستخدام المدفأة في المنزل

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بقصر العيني، إن تدفئة المنزل في غاية الأهمية في درجات الحرارة المنخفضة وفي فصل الشتاء.





وأضافت غادة نصر في تصريحات تليفزيونية:" هناك وسائل كثيرة للتدفئة وأكثرها أمانا المدفأة العاملة بالزيت".





وتابعت غادة نصر:" تلامس المدفأة مع أسطح خشبية او ملابس خطر جدا وقد تشتعل المدفأة وتسبب حريقاً".





وأكملت غادة نصر: "سلك المدفأة يستهل جهدا عاليا من الكهرباء ويجب أن يكون في مصدر توصيل كهرباء منفصل وليس في مشترك لتلافي حدوث ماس كهربائي".



