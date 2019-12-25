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توك شو

مع انخفاض درجات الحرارة.. نصائح هامة لاستخدام المدفأة في المنزل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:54 م
المدفأة
المدفأة
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هاني حسين
قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بقصر العيني، إن تدفئة المنزل في غاية الأهمية في درجات الحرارة المنخفضة وفي فصل الشتاء.

وأضافت غادة نصر في تصريحات تليفزيونية:" هناك وسائل كثيرة للتدفئة وأكثرها أمانا المدفأة العاملة بالزيت".

وتابعت غادة نصر:" تلامس المدفأة مع أسطح خشبية او ملابس خطر جدا وقد تشتعل المدفأة وتسبب حريقاً".

وأكملت غادة نصر: "سلك المدفأة يستهل جهدا عاليا من الكهرباء ويجب أن يكون في مصدر توصيل كهرباء منفصل وليس في مشترك لتلافي حدوث ماس كهربائي".

ولفتت غادة نصر:"" يجب أن تكون المدفأة بعيدة عن الملابس والستائر والأسطح الخشبية ويفضل ان تكون المدفأة بجانب شباك غرفة النوم الرئيسية، ويكون هناك مصدر تهوية لمنع الاختناق".
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