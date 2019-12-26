الثروة الحيوانية: مشروعات الخدمة الوطنية ضخمة وصورة مشرفة ..فيديو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الخدمة الوطنية تعمل على تأمين كل مناح الحياة، كما أننا قمنا بتقديم وعد للمصريين بانخفاض اللحوم من 10% إلى 20% وقد حدث بالفعل الآن وهذا واضح وملموس على أرض الواقع.
وأضاف "سليمان"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي قامت بتقديمها الخدمة الوطنية هي مشروعات ضخمة وصورة مشرفة وبها معدلات أداء متميز، إضافة إلى معدلات النمو ، مؤكدا أننا وصلنا الآن إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن و قمنا بتصدير العديد من منتجات الدواجن .
وأوضح "سليمان" أن وزارة الزراعة عملت على عدة محاور للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة المحور الأول أصبح به زيادة عددية وكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة على أرض الواقع .
وتابع "سليمان" أن مشروع البتلو كان يسمح فيما قبل ذبح ما يقارب 550 ألف رأس بتلو سنويا ويكون وزنه يتراوح بين 80 كيلو و120 كيلو سنويا تم نص قانون على عدم ذبح البتلو اقل من 400 كيلو علي الاقل حتي يكون هناك زيادة في التصافي .
واستكمل "سليمان" أن عدد الرؤوس الممولة 61 ألف رأس وعدد المستفيدين 5800 مستفيد، منوهًا إلى أن هناك خططا لتحسين الثروة الداجنة والحيوانية.