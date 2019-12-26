الثروة الحيوانية: مشروعات الخدمة الوطنية ضخمة وصورة مشرفة ..فيديو

بوزارة الزراعة، إن الخدمة الوطنية تعمل على تأمين كل مناح الحياة، كما أننا قمنا بتقديم وعد للمصريين بانخفاض اللحوم من 10% إلى 20% وقد حدث بالفعل الآن وهذا واضح وملموس على أرض الواقع.

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي قامت بتقديمها الخدمة الوطنية هي مشروعات ضخمة وصورة مشرفة وبها معدلات أداء متميز، إضافة إلى

، مؤكدا أننا وصلنا الآن إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن و قمنا بتصدير العديد من منتجات الدواجن .