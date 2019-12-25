بالتزامن مع الكريسماس.. إطلاق نار بمدينة بيزانسون الفرنسية وإصابة 3 أشخاص

أعلنت السلطات الفرنسية وقوع حادث إطلاق نار، مساء الأربعاء، في منطقة بلانواز بمدينة بيزانسون، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



ووفقًا لوسائل الإعلام، قام عدة أشخاص بإطلاق النار على آخرين في الشارع باستخدام الأسلحة الآلية.



وأبلغت خدمات الطوارئ عن ثلاثة جرحى على الأقل، أحدهم في حالة خطيرة، حيث ورد أن مجهولين فتحوا النار على شارع دي فريبورج، وتم غلق الحي تماما.



وأرسلت فرق المفرقعات وقوات الطوارئ، وسط انتشار أمني كثيف في الشوارع المحيطة.



وقال أحد السكان المحليين إنه اعتقد أن هذه الاصوات هي متعلقة بالاحتفالات بالكريسماس.