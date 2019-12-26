20 مليون عقار مخالف.. خبير تنمية مستدامة: الثروة العقارية في مصر تقدر بـ 10 تريليونات جنيه

قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن الثروة العقارية في مصر تبلغ حوالي 10 تريليونات جنيه وحوالي 43 مليون عقار منها 20 مليون عقار مخالف.



وأضاف الحسين حسان في تصريحات تليفزيونية "نصف الثروة العقارية مخالفة في مصر وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب".



وتابع الحسين حسان "الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو توفير 880 مليار جنيه للدولة كموارد من التصالح على مخالفات البناء".



وأكمل الحسين حسان "علينا إعادة تأهيل الإدارات المحلية في مصر، والمادة رقم 6 من القانون تنص على أنه لا يجوز الحصول على الترخيص قبل طلاء المباني والتعديل استثنى القرى وعددهم 4726 قرية".