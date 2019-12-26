AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد حديث الرئيس عنها.. النواب يضع روشتة لتطوير البحيرات.. إسكندر: الصرف الصحي والطفيليات خلصت على بحيرة قارون

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
إسكندر يضع روشتة لرفع كفاءة البحيرات بعد حديث الرئيس عنها
تمراز: حديث الرئيس عن البحيرات أمر مبشر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تعظيم الجهود لتطوير بحيرة قارون في محافظة الفيوم، التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، حتى لا نخسر هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن الدولة معنية بأن تستعيد كل البحيرات سواء كانت تقع على البحر المتوسط أو داخل الدولة، وأيضًا بحيرة ناصر التي توجد في جنوب البلاد.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العائد لن يكون مباشرا على المواطنين وغير ملحوظ، ولكن سيكون على الدولة، حيث سيعود على هذه البحيرات لكفاءتها وخدمتها وإنتاج الثروة السمكية.

من جانبه، أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن اهتمام الرئيس وحديثه عن بحيرة قارون، أهم من وجهة نظره من افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، بمركز يوسف الصديق، مشيرًا إلى أنها بادرة طيبة لحل المشاكل التي تعاني منها بحيرة قارون كمورد اقتصادي هام يجب الاهتمام به.

وأضاف النائب أشرف عزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بحيرة قارون شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت جودة المياه إلى جانب ارتفاع المخزون السمكي بها.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إلى المشاكل التي تعاني منها البحيرة، وهو التصريف فيها، مشيدًا بقرار توصيل الصرف الصحي للقرى المجاورة لها، مما يحمي البحيرة من تلك المياه الضارة.

وطالب بتفتيش الزراعيين وعدم اصطحاب أي كائنات تضر بالحيرة، مثل طفيل الأيزوبدا، التي أضرت بشكل كبير جدًا بالحبيرة.

كما أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، على أهمية تطوير البحيرات، باعتبارها مورد اقتصادي هام للغاية يجب أن يتم استغلاله.

وأشار النائب محمد سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البحيرات هي مركز الثروة السمكية الأساسية، وكانت عوضًا وسدًا لأزمة ارتقاع اللحوم بشكل كبير في وقت من الأوقات، ولذلك يجب أن نراعي دورها اقتصاديًا ونقوم بتطويرها.

ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس السيسي بالبحيرات وحديثه عنها خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، مركز يوسف الصديق، أمر مبشر لتطوير البحيرات من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الثروة السمكية تكشف جهود الدولة في تطوير البحيرات.. فيديو

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم.. فيديو

السيسي: نولي أهمية لتطوير جميع البحيرات لتعظيم موارد الدولة.. فيديو

السيسي: الدولة لا تنتظر عائدا من تطوير البحيرات.. ومصانع لتقليل الملوحة.. فيديو

السيسي لوزير الزراعة: المنتجين الصغيرين يروحوا فين؟ فيديو

الرئيس السيسى يقدم الشباب لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

ترشيحاتنا

يواصل الارتفاع | أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الخميس 26-12-2019

العراق ينتفض | هجوم بالسكاكين على محتجين في كربلاء.. وسقوط قتلى وجرحى

أزمة جديدة مع فريق الزمالك| كارتيرون يجتمع مع معاونيه

هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب .. الإفتاء توضح | فيديو

لأول مرة .. محمد صلاح يشارك جمهوره صورة مع زوجته احتفالا بالكريسماس | شاهد

إطلالة عصرية .. أحدث ظهور لـ مي عز الدين .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة تستعرض شنطة يدها.. والسعر يثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

بملابس محتشمة.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار دون مكياج

إطلالة عصرية .. أحدث ظهور لـ مي عز الدين .. صور