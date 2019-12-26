بعد حديث الرئيس عنها.. النواب يضع روشتة لتطوير البحيرات.. إسكندر: الصرف الصحي والطفيليات خلصت على بحيرة قارون

إسكندر يضع روشتة لرفع كفاءة البحيرات بعد حديث الرئيس عنها

تمراز: حديث الرئيس عن البحيرات أمر مبشر





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تعظيم الجهود لتطوير بحيرة قارون في محافظة الفيوم، التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، حتى لا نخسر هذه الثروة الطبيعية.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن الدولة معنية بأن تستعيد كل البحيرات سواء كانت تقع على البحر المتوسط أو داخل الدولة، وأيضًا بحيرة ناصر التي توجد في جنوب البلاد.





وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العائد لن يكون مباشرا على المواطنين وغير ملحوظ، ولكن سيكون على الدولة، حيث سيعود على هذه البحيرات لكفاءتها وخدمتها وإنتاج الثروة السمكية.





من جانبه، أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن اهتمام الرئيس وحديثه عن بحيرة قارون، أهم من وجهة نظره من افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، بمركز يوسف الصديق، مشيرًا إلى أنها بادرة طيبة لحل المشاكل التي تعاني منها بحيرة قارون كمورد اقتصادي هام يجب الاهتمام به.





وأضاف النائب أشرف عزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بحيرة قارون شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت جودة المياه إلى جانب ارتفاع المخزون السمكي بها.





وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إلى المشاكل التي تعاني منها البحيرة، وهو التصريف فيها، مشيدًا بقرار توصيل الصرف الصحي للقرى المجاورة لها، مما يحمي البحيرة من تلك المياه الضارة.





وطالب بتفتيش الزراعيين وعدم اصطحاب أي كائنات تضر بالحيرة، مثل طفيل الأيزوبدا، التي أضرت بشكل كبير جدًا بالحبيرة.





كما أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، على أهمية تطوير البحيرات، باعتبارها مورد اقتصادي هام للغاية يجب أن يتم استغلاله.





وأشار النائب محمد سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البحيرات هي مركز الثروة السمكية الأساسية، وكانت عوضًا وسدًا لأزمة ارتقاع اللحوم بشكل كبير في وقت من الأوقات، ولذلك يجب أن نراعي دورها اقتصاديًا ونقوم بتطويرها.



