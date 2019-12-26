نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 26 ديسمبر.. تعرف عليها

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 26 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت فإن ذلك يعني أن لديك روح شجاعة وتتمتع بالطاقة والإصرار على الإنجاز.. أنت أيضا حاسم ومحدد في قراراتك وتميل نحو إرشاد الآخرين وتقديم يد العون لهم.



كما نصحت فؤاد مواليد 26 ديسمبر، في عام ٢٠٢٠ تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.