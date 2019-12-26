اخبار البرلمان| مسابقة لصعود أول مواطن مصري الفضاء في يناير.. وفقيه دستوري يعلق على الحصانة البرلمانية في الملاعب

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الأربعاء 25 ديسمبر: