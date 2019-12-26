اخبار البرلمان| مسابقة لصعود أول مواطن مصري الفضاء في يناير.. وفقيه دستوري يعلق على الحصانة البرلمانية في الملاعب

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الأربعاء 25 ديسمبر:
تهدد الثروة الحيوانية | طلب إحاطة بسبب ذبح إناث البتلو
الحصانة البرلمانية في الملاعب.. فقيه دستوري: تعرض النشاط الرياضي للإيقاف
لجنة التعليم بالبرلمان تزور وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية
بدون واسطة.. إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020
بكري: الرئيس السيسي طالب بحوار مجتمعي شامل حول انتخابات المحليات
مشروع قانون بالبرلمان لإنشاء غرف لشركات الطيران
بعد قتل كلب المطرية | تحرك عاجل من البرلمان لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات
تهدد الثروة الحيوانية | طلب إحاطة بسبب ذبح إناث البتلو
الحصانة البرلمانية في الملاعب.. فقيه دستوري: تعرض النشاط الرياضي للإيقاف
لجنة التعليم بالبرلمان تزور وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية
بدون واسطة.. إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020
بكري: الرئيس السيسي طالب بحوار مجتمعي شامل حول انتخابات المحليات
مشروع قانون بالبرلمان لإنشاء غرف لشركات الطيران
بعد قتل كلب المطرية | تحرك عاجل من البرلمان لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات