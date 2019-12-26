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مرأة

أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:21 ص
اصالة و أحلام
اصالة و أحلام
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة أصالة متابعهيا خلال الأيام الماضية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

خطفت الفنانة أصالة الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا وذا أكمام طويلة، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء nicolasjebran، واتسم بالتطريزات اللامعة التي زادت من فخامة التصميم.

وتزينت الفنانة أصالة ببعض المجوهرات الألماسية الراقية، ووضع لها خبير التجميل أحمد مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففة جيسي.

وخطفت الأنظار الفنانة أنغام بإطلالة بيضاء أيضا لكنها غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلونا أبيض مع بلوزة بسيطة باللون الأبيض الذى يبرز رشاقتها، ونسقت معها كاب مميزا من الكرانيش الطويلة التى منحتها مظهرا لافتا ومبهرا لإطلالتها.

أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور
أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور
أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور
أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور
أيهما أجمل؟ أصالة و أحلام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور
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