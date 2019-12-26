وكالة الفضاء المصرية: مسابقة لصعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير ..فيديو

قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن من مهام وكالة الفضاء بعد تفعيلها في أغسطس الماضي وضع برنامج للفضاء على مدى 10 سنوات، وهذا البرنامج سيعرض على مجلس إدارة الوكالة ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية.
وأضاف "القوصى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناه"dmc"، أن لدينا برنامجا لإرسال مواطن مصرى أو مواطنة مصرية إلى الفضاء، ومن ثم البرنامج مر بـ3 مراحل الاولى مدتها 3 سنوات وتقتضي أن يكون هناك برنامج ويعلن عنه ويتيح للمواطنين التقدم حتى يكون مؤهلا لبرنامج تدريب وصعود الفضاء .
وأوضح "القوصي"، أن شروط التقديم للبرنامج يتم عن طريق المواصفات العالمية ولا يكون لنا فيها يد التدخل.
وتابع "القوصى" أن المتقدم يجب ان يجتاز امتحانات نفسية وبدنية وعلمية معينة ومن يجتاز هذه الاختبارات يكون مؤهلا وعندها نقوم بإرساله الي مركز تأهيل يؤله علي العيشة في الفضاء.
واستكمل "القوصى" أن المقاييس العالمية لاختيار الشخص الذى يقوم بالصعود إلى الفضاء هي من تقرر من يصلح ومن لا يصلح.
وأضاف "القوصى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناه"dmc"، أن لدينا برنامجا لإرسال مواطن مصرى أو مواطنة مصرية إلى الفضاء، ومن ثم البرنامج مر بـ3 مراحل الاولى مدتها 3 سنوات وتقتضي أن يكون هناك برنامج ويعلن عنه ويتيح للمواطنين التقدم حتى يكون مؤهلا لبرنامج تدريب وصعود الفضاء .
وأوضح "القوصي"، أن شروط التقديم للبرنامج يتم عن طريق المواصفات العالمية ولا يكون لنا فيها يد التدخل.
وتابع "القوصى" أن المتقدم يجب ان يجتاز امتحانات نفسية وبدنية وعلمية معينة ومن يجتاز هذه الاختبارات يكون مؤهلا وعندها نقوم بإرساله الي مركز تأهيل يؤله علي العيشة في الفضاء.
واستكمل "القوصى" أن المقاييس العالمية لاختيار الشخص الذى يقوم بالصعود إلى الفضاء هي من تقرر من يصلح ومن لا يصلح.