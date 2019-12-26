متحدي إعاقة: والدي هو من علمني الغناء واكتشف موهبتي

قال أحمد الشيخ، أحد متحدي الإعاقة، إنه يبلغ 17 عاما، مضيفا "كنت أحب الغناء منذ الصغر".





وأضاف أحمد الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، "بدأت الغناء في المدرسة، ووالدي هو الذي علمني الغناء، وبدونه مكنش هيبقى عندي الموهبة دي".





وتابع أحمد الشيخ "بعرف اعزف جيتار وعود، وبدأت العزف على الجيتار في عام 2016".





وأكمل أحمد الشيخ "قمت بتسجيل النشيد الوطني مع الفنان أمير كرارة"، مضيفا "عندما كنت صغيرا في السن والدي علمني أغاني كثيرة ".





ولفت أحمد الشيخ إلى أنه "في احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة قمت بتقديم كلمة باللغة الإنجليزية وكنت خائفًا أثناء إلقائها".