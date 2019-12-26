جددى سفرتك.. بطريقة عمل شعرية بالبسطرمة

شعرية بالبسطرمة من الأطباق اللذيذة التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير شعرية بالبسطرمة

شعرية

سمنة

بسطرمة

جزر

كرفس

بصل

ثوم

ملح وفلفل

بهارات

طماطم



طريقة تحضير شعرية بالبسطرمة

* تشوح الشعرية في السمنة

* يشوحوا على النار في طاسة، ويضاف البصل والثوم

* ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات

* تشوح البسطرمة في طاسة وتقدم مع الشعرية