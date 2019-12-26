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مرأة

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان خالد سليم خيرية هشام، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة زوجها الفنان خالد سليم، وأولادهما.

وظهرت زوجة الفنان خالد سليم بالبيجامة الحمراء احتفالا بالكريسماس، وتألقت فى الصورة بلقطة رومانسية مع زوجها وأولادها، ونالت الصورة إعجاب الكثير.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاتح.
بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه
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