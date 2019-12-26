للموظفين.. العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا يعرضك للخطر

أظهرت دراسة جديدة، أُجريت مؤخرًا من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة "لافال" في كيبيك بكندا، أن العمل من تسعة إلى خمسة ساعات إضافية كل أسبوع، قد تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنه تم تحليل حوالي 3500 من موظفي المكاتب، وأثبتت النتائج أن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيًا، قد رفع من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلثين.





وأكد الباحثون، أن الموظفين الذين عملوا على الأقل 40 ساعة في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة لارتفاع ضغط الدم، مقارنة بالأشخاص الذين تمسكوا عملوا لعدد ساعات لا تزيد على 35 ساعة أو أقل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأظهر الباحثون، أن أولئك الذين قضوا أكثر من 49 ساعة في المكتب كانوا معرضين لخطر أكبر بنسبة 70 في المائة، وذلك بسبب التعرض للضغط الشديد وعدم النوم الكافي وعدم ممارسة التمارين الرياضية.



