توقعات الأبراج في 2020.. الثور اهتم بصحتك.. الأسد عدم انتظام ضربات القلب

الجانب الصحى من أكثر الأمور التى تشغل العديد من الأشخاص، ومع بداية عام جديد يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة التوقعات التى تحملها أبرامجهم خلال السنة الجديدة.





أوضحت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أبرز توقعات الأبراج على الصعيد الصحى خلال 2020.





برج الحمل

"المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. ثلاثة كواكب تجعلك مُنهك القوى في أحيان كثيرة، لكن من ٣ أبريل تتحسن طاقتك، وابتداء من ٢٨ يونيو "المريخ" في برجك يشحنك بالحماس والتفاؤل وسيكون الوقت مناسبا جدا لممارسة الرياضة.





برج الثور

"أورانوس" و"المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. أربعة كواكب تمنحك كل الطاقة وتجعلك منتبها ويقظا وتساعدك أيضا على إيجاد العلاج المناسب لأي عارض صحي، فقط عليك أن تعطي مزيدا من الاهتمام بصحتك وسلامتك ابتداء من ٢٨ يونيو.





برج الجوزاء

"فينوس" ببرجك من ٣ أبريل وحتى ٦ أغسطس تدفعك للعناية بنفسك وللاستمتاع بوقتك.. كما أن "المريخ" داعم من ٢٨ يونيو إلى ٧ سبتمبر ومن ١٤ نوفمبر إلى آخر العام وحينئذ تتمتع بالقوة والحيوية وروح التفاؤل، فقط "أورانوس" قد يجعلك عرضة للانفعالات ولانخفاض طاقتك من وقت لآخر وعليك أن تهتم بأخذ كفايتك من النوم والراحة.





برج السرطان

هذا العام قد يحمل لك عدم استقرار نفسي وقد يتسبب ذلك في متاعب صحية ويؤثر عليك بدنيا، ومع ذلك "أورانوس" يدعمك ويمنحك إصرارا على المقاومة ويساعدك ذلك على الخروج من الأزمات.





برج الأسد

ابتداء من ٣ أبريل تتمتع بطاقة مذهلة ومظهر رياضي خلاب.. فقط "أورانوس" في وضع معاكس قد يتسبب لك من وقت لآخر بعدم انتظام في ضربات القلب وعليك حينئذ أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.





برج العذراء

أربعة كواكب تدعمك صحيا وتمنحك منتهى القوة والحيوية.. تتمتع بمناعة قوية وأيضا بقوة نفسية، كما أن اهتمامك بصحتك سيضاعف قوتك.





برج الميزان

عدة كواكب تعمل على خفض طاقتك وتتسبب لك في حالة صحية غير مستقرة.. يجب أن تجتهد لتحافظ على اتزانك النفسي والبدني.. طوال العام حاول أن تقوي نفسك بالروحانيات التي تبعث بداخلك الطمأنينة، وقاوم التمادي في الانفعال والغضب ابتداء من ٢٨ يونيو، وعموما تجنب المواد الحافظة والصناعية.





برج العقرب

"أورانوس" بمواجهة برجك ومن الصعب أن تهرب من العصبية وقد يترتب على ذلك آلام بالمعدة أو قولون عصبي أو أرق وعدم انتظام بضربات القلب، ومع ذلك تساعدك الكواكب بمنزلك الثالث على ممارسة الرياضة والاستمتاع بالعلاقات الاجتماعية وسيساعدك ذلك على تحسن صحتك.





برج القوس

"أورانوس" بمنزل الصحة الإيجابي يمنحك طاقة ونشاطا معظم الوقت، وابتداء من ٢٨ يونيو "المريخ" يجعلك تشتعل بالحماس والحيوية.





برج الجدى

"المشتري" و"بلوتو" ببرجك يمنحانك كل الطاقة والنشاط، وحتى "زحل" يساعدك على اتباع نظام حياة صحي، فقط "زحل" قد يتسبب أحيانا في ألم بالأسنان والمفاصل.





برج الدلو

"المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. ثلاثة كواكب بمنزل الصحة السلبي مما يجعل حالتك الصحية غير مستقرة وتشعر كثيرا بالأرق أو بآلام متفرقة، ومع ذلك من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس.. "فينوس" تأتي كالسحر لتختفي كل آلامك.





برج الحوت