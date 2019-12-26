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هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
أسعار خيالية لفساتين
أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
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هاجر هانئ
خطفت الأنظار بعض النجمات والمشاهير بفساتين زفاف فخمة اتسمت بالأقمشة الراقية والتصميمات الجذابة التى منحت كل منهن إطلالة جذابة وملفت سواء فى حفل زفافها أو خلال تألقهن في عروض الأزياء.

وأثارت بعض فساتين الزفاف التى ارتدتها النجمات خلال 2019، الجدل بسبب أسعارها غير المتوقعة، فنعرض لكم فيما يلى أبرز أسعار فساتين زفاف النجمات خلال 2019...

تألقت الفنانة هنا الزاهد فى حفل زفافها بفستان أنيق وراق من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، واتسم الفستان بأنه معتمد على القماش الراقى المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة غير المبالغ فيها، كما تميز بـ ذيل طويل بأكمام شفافة متوسطة الطول، فيما بلغت تكلفة التصميم ما يقرب من 100 ألف جنيه مصرى.

كما ظهرت الفنانة هنادي مهنا أثناء عرض أزياء المصمم أحمد حافظ بفستان زفاف مطرز بالذهب والاكسسوارات، وتميز الفستان بوجود الفرو، والذي يتعدى ثمنه 8 ملايين جنيه.

خطفت الأنظار هالة جرجس زوجة مدرب منتخب مصر السابق هاني رمزي، فى حفل زفافها بفستان ملكى فاخر من أنامل المصمم اللبنانى Sadek Majed Couture، واتسم الفستان بأنه منحها إطلالة راقية يوم زفافها كما تميز بالتطريزات الناعمة التى زادت من جماله، وبلغ سعر فستان عروسة المدرب هانى رمزي نحو 15 ألف دولار، أى ما يقرب من 250 ألف جنيه مصرى.

ارتدت الفنانة مي عمر فستان زفاف ملفتا  خلال عرض أزياء المصمم هانى البحيرى وكان الفستان مفتوحا من الأمام، وذيل طويل، وطرحة من نفس تطريز الفستان، وبلغت قيمة التصميم 15 مليون دولار.
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019
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