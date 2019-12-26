نتائج الأشعة تكشف مدة غياب نجم الأهلي المعار إلى إنبي

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد شريف صانع ألعاب الأهلي المعار لإنبي معاناته من شد في العضلة الخلفية وهي الإصابة التي تحتاج لـ10 أيام للتعافي منها والعودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق البترولي.



وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف انبي، خاصة وأنه كان هناك شك بأن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة وهو ما نفته الأشعة التي أجراها جناح الأهلي المعار لإنبي.



وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولي لحرس الحدود التي أقيمت أمس الأربعاء ببطولة الدوري العام.