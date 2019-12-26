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مصطفى الفقي: الموقف المصري في ليبيا له ركائزه ولم يأت من فراغ.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:04 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، أن الإرهاب يأتي على رأس قائمة الملفات التي تعمل مصر على معالجتها داخليا وخارجيا.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر لديها 4 جبهات محددة وهي الغربية في ليبيا، والجبهة الشرقية متمثلة في القضية الفلسطينية، وحوض المتوسط، وحوض النيل، مؤكدا ضرورة الموازنة بين هذه الجبهات الأربع.

وأوضح الكاتب والمفكر السياسي أن الموقف المصري في ليبيا له ركائزه ولم يأت من فراغ، لافتا إلى أن تحرش تركيا في الحوض المتوسط ليس له مبرر، ولا يأتي إلا من رعونة الحاكم التركي.

وأشار إلى أن كثيرا من الدول كانت لا تعد تعترف بالدور المصري ولكن الآن لا أحد يستطيع إغفال دورنا، مؤكدا أن مصر لها تواجد في منطقة الشرق، رغم أن البعض يحاول إبعادنا عن القضية الليبية.

وشدد مصطفى الفقي، على أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، لافتا إلى أن البعض الذي يشكك أهمية ليبيا لمصر لا يفقه شيئا، فالموقف بينهما قوي.

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