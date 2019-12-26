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معاون وزير الزراعة: المزرعة التي افتتحت اليوم هي الأكثر تكاملا في أفريقيا ..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
الانتاج الحيواني
الانتاج الحيواني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للانتاج الحيواني ، إن المشروعات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها اليوم هي بداية جديدة في عالم الإنتاج الحيواني لأنها تعتمد على التطور وستكون حفاظة لسلامة الغذاء والاستدامة والتكامل في منظومة الانتاج الحيواني كما أنها تعتمد على النظم الحديثة في الانتاج الحيواني .

وأضاف " القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساءdmc" المذاع علي قناه "dmc"، أن  المزرعة التي افتتحت اليوم هي الأكثر تكاملا في افريقيا وتحتوي على الانتاج الحيواني والمجازر وبها خطوط بحثيه وبها مزرعة نباتية لتوفير الاحتياجات الغذائية للماشية مضيفا انها تحتوى على مركز لتأهيل الأطباء البيطريين .

وأوضح" القرش" أن عام 2011 كنا نقوم باستيراد لحوم بقيمة 8.1 مليار جنيه في عام 2017 استوردنا يقيمه 27.1 مليار جنيه الان لدينا مزرعة بها 18 ألف رأس ماشية وتساهم في توفير الاحتياجات .

وتابع "القرش" أن اليوم نضمن توفير نسب بروتين أعلى للمواطن المصرى تحافظ على البنية الجسدية وتحافظ على الأطفال .

واستكمل "القرش" أن المزرعة سيكون بها جزء بحثي يساعد على الانتاج و اكتشاف سلالات جديدة .
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