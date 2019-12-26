أخبار التوك شو.. السيسي لـ المصريين: اطمنوا باستقراركم وتماسككم أعدادنا مش قليلة.. أحمد موسى: أردوغان يرغب في استخدام قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الليبي

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
احنا 100 مليون.. السيسي لـ المصريين: اطمنوا باستقراركم وتماسككم أعدادنا مش قليلة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا قادرون بمفردنا على مواجهة التحديات بالاستقرار، مشيرًا إلى أن معظم المشاكل التي واجهت مصر خلال السنوات العشر الماضية بسبب عدم الاستقرار.
وتابع الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، طول ما البلد مؤسساتها وهياكلها واقفة ومستقرة لا أحد يستطيع أن ينال منها.
أحمد موسى: أردوغان يرغب في استخدام قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الليبي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس تنتفض ضد زيارة أردوغان إليها، مضيفا:" فوجئنا بزيارة أردوغان السرية إلى تونس".
محدش يلوي ذراع البلد.. أحمد موسى: القوات المسلحة حمت مصر من السقوط منذ 2011 وحتى الآن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات قومية في الفيوم، ذكرنا بالمادة 200 من الدستور ، وقال إن القوات المسلحة لديها مهمة منع سقوط مصر.
سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة اضطهاد وتعذيب مسلمي الإيجور
قال سفير الصين بالقاهرة "لياو ليتشيانغ"، إن ما يتداول على السوشيال ميديا من اضطهاد الصين لـ قومية الإيجور، مجرد أخبار مزيفة وغير حقيقية.
وتابع سفير الصين بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن من يقف وراء هذه الأخبار المزيفة والكاذبة يد سوداء من القوى المختلفة، تهدف لتخريب العلاقات الدولية الهامة بين الصين و مصر والعالم العربي والإسلامي على حد سواء.
افتتحها الرئيس السيسي اليوم | كل ما تريد معرفته عن مزرعة الفيوم للتسمين
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن اليوم كان إطلاق أول المشروعات العملاقة فى مبادرة الرئيس السيسى لتوفير مليون و500 رأس حيوان ماشية فى مصر.
توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة.
وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار وسوء أحوال جوية وأمطار.
نائبة الشرقية بطلة واقعة إطلاق النار: سلمت السلاح لـ الأجهزة الأمنية وتم إبلاغي بإلغاء الترخيص
قالت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية: إنها تعتذر للشعب المصري مجددًا على إطلاق النار من سلاح ناري في فرح ابنتها بالشرقية.
وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أكرّر اعتذاري على حمل السلاح وإطلاق النيران منه".
احنا 100 مليون.. السيسي لـ المصريين: اطمنوا باستقراركم وتماسككم أعدادنا مش قليلة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا قادرون بمفردنا على مواجهة التحديات بالاستقرار، مشيرًا إلى أن معظم المشاكل التي واجهت مصر خلال السنوات العشر الماضية بسبب عدم الاستقرار.
وتابع الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، طول ما البلد مؤسساتها وهياكلها واقفة ومستقرة لا أحد يستطيع أن ينال منها.
أحمد موسى: أردوغان يرغب في استخدام قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الليبي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس تنتفض ضد زيارة أردوغان إليها، مضيفا:" فوجئنا بزيارة أردوغان السرية إلى تونس".
محدش يلوي ذراع البلد.. أحمد موسى: القوات المسلحة حمت مصر من السقوط منذ 2011 وحتى الآن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات قومية في الفيوم، ذكرنا بالمادة 200 من الدستور ، وقال إن القوات المسلحة لديها مهمة منع سقوط مصر.
سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة اضطهاد وتعذيب مسلمي الإيجور
قال سفير الصين بالقاهرة "لياو ليتشيانغ"، إن ما يتداول على السوشيال ميديا من اضطهاد الصين لـ قومية الإيجور، مجرد أخبار مزيفة وغير حقيقية.
وتابع سفير الصين بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن من يقف وراء هذه الأخبار المزيفة والكاذبة يد سوداء من القوى المختلفة، تهدف لتخريب العلاقات الدولية الهامة بين الصين و مصر والعالم العربي والإسلامي على حد سواء.
افتتحها الرئيس السيسي اليوم | كل ما تريد معرفته عن مزرعة الفيوم للتسمين
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن اليوم كان إطلاق أول المشروعات العملاقة فى مبادرة الرئيس السيسى لتوفير مليون و500 رأس حيوان ماشية فى مصر.
توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة.
وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار وسوء أحوال جوية وأمطار.
نائبة الشرقية بطلة واقعة إطلاق النار: سلمت السلاح لـ الأجهزة الأمنية وتم إبلاغي بإلغاء الترخيص
قالت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية: إنها تعتذر للشعب المصري مجددًا على إطلاق النار من سلاح ناري في فرح ابنتها بالشرقية.
وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أكرّر اعتذاري على حمل السلاح وإطلاق النيران منه".