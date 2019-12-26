مصطفى الفقي يكشف تفاصيل رفض مبارك ضرب القذافي.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، أن السبب في وقف ضرب ليبيا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات هو الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عندما طالب بوقف العمليات.



وأضاف مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه عندما تولى الرئيس الأسبق مبارك عرض عليه عملية مشتركة لضرب القذافي ولكن مبارك رفض.



وأشار مصطفى الفقي إلى أن كثيرا من الدول لا تعد تعترف بالدور المصري سابقا ولكن الآن لا أحد يستطيع إغفال هذا الدور، مؤكدا أن مصر لها تواجد في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن البعض يحاول إبعاد مصر عن القضية الليبية.



وشدد مصطفى الفقي على أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، لافتا إلى أن البعض الذي يشكك أهمية ليبيا لمصر لا يفقه شيئا، والموقف بينهما قوي لا ياتي من فراغ.