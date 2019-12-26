فنانة تستعرض شنطة يدها.. والسعر يثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

أثارت فنانة كويتية موجة واسعة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" بعد عرضها شنطتين كانت اشترتهما مؤخرًا بسعر أقرب للخيال، ووقفت لتتباهى بهما أمام الكاميرا.





عرضت «مها محمد» المذيعة والممثلة الكويتية المعروفة، إحدى شنطتيها التي اشترتها حديثًا، قائلة "هذه أهم شنطة بالعالم" بعدما كشفت عن سعرها الحقيقي "نصف مليون ريال سعودي" أي ما يعادل (2 ونصف مليون جنيه مصري)، حتى أن صديقتها أمسكتها بمنديل خاص لكي لا تترك بصمات عليها.





أثار سعر الشنطة التي تحمل ماركة "هيملايا هيرمس" صدمة المتابعين، وما زادت صدمتهم بعد معرفة سعر الشنطة الأخرى التي كشفت عن أنها اشترتها بمبلغ 50 ألف ريال سعودي (ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري).





وقالت مها محمد الممثلة الكويتية، خلال الفيديو، "أحب أوريكم الشنطة التانية ودي الشهادة بتاعتها"، ووفقا لما صرحت به فإن هناك بعض المطارات في أوروبا ترفض السماح بمرور الشنطة دون شهادتها، فأضافت "مو أي أحد يشيلها".



