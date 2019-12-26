محدش خلف غيرك.. جمهور هبة مجدي يشن هجوما عليها بسبب ابنتها.. صور

نشرت الفنانة هبة مجدي بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لابنتها دهب من زوجها المطرب محمد محسن مع سانتا كلوز أثناء الاحتفال بالكريسماس وأخفت وجهها بإيموشن القلوب.

وانهالت التعليقات السلبية من جمهورها الذين أكدوا أن ظاهرة إخفاء الفنانات لوجه أبنائهم ما هو إلا استخفاف بالجمهور، معلقين "بدل خايفين من حسد بتاعنا بتنزلوا صور لينا

ليه

" وكتب حساب آخر "هو محدش غيرك خلف ما بنات نانسي عجرم ورضوى الشربيني قمرات".