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منوعات

حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قدّمت أسرة "صدى البلد"، أجمل التهاني القلبية لزفاف رجل الأعمال فاروق محمد الصادق على عروسه فاطمة ممدوح القادرى، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وكان فى استقبال الحضور كلًا من رجل الأعمال سامى الصادق شقيق العريس، و رجل الأعمال ممدوح عمر القادرى، والد العروس.

وأحيا الحفل عدد من النجوم حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط حضور كبير من نجوم المجتمع وكبار رجال الدولة، والأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

وأقيم الحفل وسط حالة من الفرح والسرور، ويتمنى "صدى البلد" لـ"فاروق و" فاطمة" حياة سعيدة، وطار العروسان سويًا لقضاء شهر العسل.

ويشارك "صدى البلد" بنشر صور حفل الزفاف مجانًا، مُتمنيًا للعروسين حياة زوجية سعيدة.
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور
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