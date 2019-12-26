افتتاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوي القدرات الخاصة" وذلك بالمجلس الأعلي للثقافة، والذى يترأسه د.احمد عوين، ويتولى أمانته ممدوح أبو يوسف، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مدير إدارة التمكين الثقافي.





بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية بافتتاح معرض فنون تشكيلية لأطفال جمعية الصم والبكم، وورش الحديقة الثقافية، اطفال مدرسة الامل للصم بالمنيرة، الجمعية المصرية للصم، ثم عرض لفيلم قصير عن ثقافة التمكين، وفي كلمتها أكدت مدير إدارة التمكين الثقافي علي أن بناء وتنمية القدرات البشرية هي إحدي قضايا الساعة التي تفرضها التحولات المعرفية والمعلوماتية الانية، وأن التنمية تشمل كافة الفئات والطبقات وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى كيفية بناء قدرات تلك الفئة اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا، وهو ما تسعى إليه الإدارة العامة للتمكين الثقافي.





أشار امين عام المؤتمر إلي ان فعاليات المؤتمر تأتي في إطار الاحتفال بيوم المعاق، ومواكبا لاستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب تضافر كل الجهود بناء علي أن الجميع شركاء في بناء الوطن، وتمني أن يكون المؤتمر هذا العام نقلة نوعية حضارية، استكمالا لمسيرة عشر دورات سابقة، وأن تكون أبحاثه المقدمة معبرة عن ذوي القدرات الخاصة





أكد د. أحمد عوين فى كلمته علي ان هذا الاحتفاء بيوم الأشخاص ذوي الإعاقة ينم علي التحضر والرقي، وخصوصا أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد قررت الإحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة يوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، ولذلك فمن الواجب تذكر المجتمع لهم في هذا اليوم، بل في كل يوم من أيام العام، لأن ذوي الاعاقة يمثلون نسبة لايستهان بها من بين أفراد المجتمع ويعبرون عن مجموع قوي بشرية من بين قوي المجتمعات المحلية والاقليمية والعالمية، تؤثر تاثيرا كبيرًا وملحوظا في تنمية المجتمعات، واشار إلي بعض النماذج من المبدعين في تاريخنا العربي كانوا من ذوي الإعاقة مثل بشار بن برد، وابا العلاء المعري، وإبراهيم عبد القادر المازني، وطه حسين، وفي الموسيقي سيد مكاوي، عمار الشريعي، وايضا عالميا ضرب أمثلة لهلن كلر، بيتهوفن، فان جوخ، البرت اينشتاين، بيل جيتس.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية أن أصحاب الإرادة الخاصة لهم مالنا في هذه الحياة، كما أننا نتطلع إلي نيل جميع حقوقنا، وجب علينا ان نمكنهم من الاندماج في المجتمع ومحاولة الاستفادة منهم ومن قدراتهم.





وأضاف أنه في ضوء ذلك فإن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة تقيم هذه الدورة من المؤتمر هذا العام تحت عنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوي القدرات الخاصة" إيمانا منها بأن كل فرد يستحق أن يحصل على حقه في الحياة، وشكر كل من ساهم لانجاح هذا المؤتمر، كما قدم تحيات د. احمد عواض رئيس الهيئة لكل الحضور في المؤتمر.



