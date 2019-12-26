المخرج عمرو سلامة يكشف عن مشاركة والده في أحد أفلامه

كشف المخرج عمرو سلامة عن مشاركة والده الراحل في أحد أفلامه السينمائية بمشهد اعتبره واحدًا من أهم المشاهد.





وغرد عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "وأنا بصور فيلم لا مؤاخذة طلعت والدي الله يرحمه في شوط واحد، وسط مونتاج شرح حياة البطل "هاني" طلع كمدير المدرسة الأجنبي اللي هو فيها وبيقال على صورته "ومدير المدرسة چنرال قبطان بحري متقاعد".





وأضاف "كان سعيد جدا بالظهور ده، وهفضل سعيد إني وثقت ذكرى زي ديه عشان اشوفها وافتكر سعادته بيها".



