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فن

المخرج عمرو سلامة يكشف عن مشاركة والده في أحد أفلامه

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة
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شروق ابراهيم
كشف المخرج عمرو سلامة عن مشاركة والده الراحل في أحد أفلامه السينمائية بمشهد اعتبره واحدًا من أهم المشاهد.

وغرد عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "وأنا بصور فيلم لا مؤاخذة طلعت والدي الله يرحمه في شوط واحد، وسط مونتاج شرح حياة البطل "هاني" طلع كمدير المدرسة الأجنبي اللي هو فيها وبيقال على صورته "ومدير المدرسة چنرال قبطان بحري متقاعد".

وأضاف "كان سعيد جدا بالظهور ده، وهفضل سعيد إني وثقت ذكرى زي ديه عشان اشوفها وافتكر سعادته بيها".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة في الدراما هو مسلسل طايع في رمضان ٢٠١٨.
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