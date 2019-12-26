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ثقافة

صحافة الفيديو والموبايل كتاب جديد للصحفية هند هيكل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
صدى البلد
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طارق موسى
طرحت الكاتبة الصحفية هند هيكل كتاب جديد بعنوان "صحافة الفيديو والموبايل " والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب، وتنافس به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، وهو ثاني عمل أدبي لها بعد كتاب "اللغة الصحفية".

وأكدت هند هيكل أن كتاب "صحافة الفيديو والموبايل" هو أول عمل يقوم بتسليط الضوء على هذا النوع من الصحافة، وذلك بعد اتجاه المواقع الإلكترونية المصرية والعالمية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لعرض موادهم الإخبارية.

وأضافت أن هذا النوع من الصحافة بدأ ظهوره وتدريب الصحفيين عليه في الفترة الأخيرة في العديد من المؤسسات الصحفية، موضحة أن هذا العمل يكن بمثابة المنهج أو المرجع الشامل لكل صحفي يريد أن يصبح صحفي فيديو أو صحفي موبايل.

وأشارت إلى أن كتاب "صحافة الفيديو والموبايل" يستعرض مهارات إعداد وتأهيل صحفي الفيديو المحترف، فهو يؤسس الصحفي وينتقل به من مجرد محرر صحفي إلى صحفي متمكن من تعلم فنون التصوير والانتاج وكتابة سكريبت التقرير منتهيًا بتعلم فنون المونتاج، مؤكدة أن الكتاب يختصر فريق العمل الصحفي في التقرير والمكون من خمسة أشخاص إلى شخص واحد، يؤدي تلك المهام.
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