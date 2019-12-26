سقوط غريب لـ بقرة من السقف في مدرسة بنات بالسعودية.. صور

لا يتوقع أبدًا أي طالب أو طالبة أن يجد فجأة "بقرة" ممدة إلى جانبه في أرض المدرسة، لكن هذا بالفعل هو ما حدث في إحدى مدارس الفتيات بالسعودية.





تعثرت بقرة على أحد الطرق الجبلية في منطقة "جبال الحشر" الموجود في محافظة الداير، لتسقط البقرة فجأة فوق سقف مدرسة فتخترقه وتسقط على أرض الفناء.





تفاجأت الطالبات ببقرة تسقط من السقف على الأرض بقوة، مما أثار الذعر في حين لم تحدث أي إصابات حيث نجت الطالبات من الحادثة الغريبة.





كانت البقرة تمشي على طريق يعلو المدرسة لكنها تعثرت وسقطت فوق السقف المصنوع من الـ"شينكو" فاخترقته.



