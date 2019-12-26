محمد يشكو تأخر استلام الوحدة السكنية من الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن في العبور

شكا المواطن محمد مصطفى مصطفى علي عاشور ، بطاقة رقم/28402191202135 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام الوحدة السكنية من الإسكان الاجتماعي بإعلان الثامن فى العبور .



ويقول فى رسالته "كنت مقدم على شقة من شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الثامن مدينة العبور بمحافظة القليوبية بتاريخ 2016 تمام وبعد 3 سنين ونصف تم الاستعلام الميدانى عن الطلب أكثر من مرة وتم الاستعلام وتم الإفادة من الصندوق ان تم الاستعلام عن الطلب وجار مراجعة الأوراق وتقارير الاستعلام المفروض بعد هذا تم تحويل الملف الخاص بي لمرحلة الاستعلام الائتماني والتمويل العقاري عن طريق إحدى جهات التمويل وبعد المتابعة اليومية للاتصال بصندوق التمويل العقاري فوجئت بأن الملف الخاص بي تم رجوعه مره أخرى الى اول مرحلة وهي استيفاء الأوراق والمسح الضوئي وهي مرحلة قبل إرسال الأوراق لشركه الاستعلام فكيف ذلك وقد تم الاستعلام أكثر من مره وتم الافادة من الصندوق ان تم الاستعلام عن الطلب وجارى مراجعة الأوراق وتقارير الاستعلام المفروض بعد كده يتحول الملف الخاص بي لمرحلة الاستعلام الائتماني والتمويل العقاري عن طريق إحدى جهات التمويل وتم عمل شكوى للصندوق لمعرفة السبب في رجوع الملف ولم يتم الرد".



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