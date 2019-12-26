عجوز تناشد وزارة التضامن: أعيدوا لي معاشي

ناشدت الحاجة فاطمة عبدالسلام، البالغة من العمر 72 عامًا "أرملة" في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، عودة معاشها من أجل شراء العلاج.





تقول المواطنة في رسالتها: "أعيش وحيدة بعدما دخل ابنى الوحيد السجن وترك لى ابنته الصغيرة التى تخلت عنها أمها، كنت أتقاضى معاش التضامن وكان يسندني على إطعام الصغيرة التى لا يوجد لها سند في الحياة غيري.





وأَضافت: "منذ شهرين انقطع المعاش، وكلما ذهبت للاستفسار يقولون لى توقف بدون سبب، وليس لدى أى مصدر رزق ولا أستطيع العمل في هذه السن، وأعاني من الضغط والسكر، وليس عندى وسيلة أخرى غير أن أمد يدى للناس، لأستطيع شراء الطعام لهذه الطفلة ودفع مصاريف تعليمها".





واختتمت كلامها: "كل ما أتمناه عودة معاشي من أجل أن يساندني على الحياة وشراء علاجي، على الرغم أنه قليل، ولكنه يحميني من مد يدي إلى الناس".





للتواصل مع الحالة : 01008998563



