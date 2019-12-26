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فن

من منزل اليسا.. شاهد احتفالات الكريسماس مع أصدقائها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الأجواء الاحتفالية بعيد الكريسماس في منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت مع أصدقائها.

ونشرت إليسا صورة لشجرة الكريسماس والهدايا التي ستقوم باستبدالها مع أصدقائها وطاولة العشاء على الشموع.

وأحيت إليسا حفلا خيريا ضخما على مسرح مكتبة الاسكندرية لشراء "جهاز كي أورام الكبد" لغير القادرين خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 2 يناير بعد غياب لأكثر من 3 أعوام بعد مشاركتها الأخيرة في مهرجان "هلا فبراير".
من منزل اليسا.. شاهد احتفالات الكريسماس مع أصدقائها
من منزل اليسا.. شاهد احتفالات الكريسماس مع أصدقائها
من منزل اليسا.. شاهد احتفالات الكريسماس مع أصدقائها
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