من منزل اليسا.. شاهد احتفالات الكريسماس مع أصدقائها

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الأجواء الاحتفالية بعيد الكريسماس في منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت مع أصدقائها.





ونشرت إليسا صورة لشجرة الكريسماس والهدايا التي ستقوم باستبدالها مع أصدقائها وطاولة العشاء على الشموع.





وأحيت إليسا حفلا خيريا ضخما على مسرح مكتبة الاسكندرية لشراء "جهاز كي أورام الكبد" لغير القادرين خلال شهر ديسمبر الجاري.



