معرض لطلاب الفرقة الرابعة بـكلية الفنون التطبيقية.. اليوم

فى إطار حرص جامعة حلوان على تنمية مواهب الطلاب تنظم كلية الفنون التطبيقية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والذي يقام تحت عنوان إنجازات ثورة 30 يونيو " ثورة شعب ضد الإرهاب ".



ويعد هذا المعرض نتاج أعمال الطلاب لمشروع الترم الدراسى الأول لعام 2019 حيث قام كل طالب برسم ما يقرب من "6 : 7" لوحات، ويهدف المعرض إلى المساهمة في دعم انتماء الطلاب لبلادهم ومعرفتهم بأهم الإيجابيات والإنجازات وجهود التطوير لمنظومة الحياة فى مختلف المجالات التي تمت على أرض مصر بعد ثورة 30 يونيو، ويقام المعرض تحت إشراف الدكتور محمد شحاته الأستاذ بقسم الإعلان بالكلية، و الدكتورة سمر هانى الأستاذ بقسم الإعلان.



وتبدأ فعاليات المعرض اليوم الموافق 26 ديسمبر 2019 وتستمر لمدة أسبوع بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.