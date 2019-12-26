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فن

«عروس بيروت» يدخل قائمة الأعلى تداولا بموقع يوتيوب ..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
دخل المسلسل اللبناني "عروس بيروت" قائمة الأعلى تداولا بموقع يوتيوب بعد عرض الحلقة 84 بمشهد تعرض السورية مرام علي لصدمة ما بعد الولادة وتعرضها للسقوط أثناء حملها.

وظهرت مرام علي التي تجسد خلال المسلسل دور " نايا" وهي في حالة هيسترية بعدما وجدت ابنتها داخل الحضانة بسبب ولادتها المبكرة موجهة الاتهام الى ثريا " كارمن بصيص" زوجة شقيق زوجها بان هي من دفعتها من فوق السلم كي تتخلص منها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. 

وتقع أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).

ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. 

قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.
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