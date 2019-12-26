هنا الزاهد تنشر صورا تجمعها بـ روبي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا تجمعها بالفنانة روبي أثناء تواجدهما برفقة مجموعة من أصدقائهما المشتركين.



وقامت روبي بإعادة نشر صور بحسابها بموقع انستجرام لتعبر عن مدي حبها لـ هنا الزاهد التي لم يسبق لها اي تعاون فني معها من قبل.



وكان آخر ظهور لـ روبي في حفل after party على هامش ختام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقدمت خلالها اشهر أغانيها "ليه بيدراي، وانت عارف ليه، ويا رموش".



وتصدرت روبي تريندات سوشيال ميديا بسبب إطلالتها التي حملت طابع فرعوني تماشى مع أجواء غنائها أمام الأهرامات.