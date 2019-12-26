فوائد صحية.. أبرزها للحامل والجنين

تعد البامية من الخضراوات الموسميّة، حيث إنها غنيّة بالفيتامينات والمعادن مثل: الكالسيوم، المنجنيز، المغنيسيوم، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية فوائدها الصحية وهى:



● صحة الحامل :

تعد البامية من الخضراوات المفيدة للحمل بسبب احتوائها على حمض الفوليك وهو من المركّبات الطبيعيّة الهامّة لصحة الحامل.

- تحمي الفيتامينات الموجودة في البامية الجنين من الإصابة بأمراض العمود الفقري.

- تساعد على النمو

- تحافظ على الخلايا الجديدة لتضمن النمو الصحي والسليم للطفل



● تحافظ على صحة الكلى :

وأوضحت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون البامية في النظام الغذائي تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم.

-بما أن مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى.

-لذا فإنّ إدخال البامية إلى النظام الغذائي يعمل على تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى .



● تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان :

تساهم البامية في الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة .



● تساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم :

تساهم تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم بسبب احتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساهم في تنظيم مستوى سكرالدم والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري .



● تحافظ على نضارة البشرة :

تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة والتي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة

تساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة تحافظ على نضارتها

كما تمنع تكوّن البثور وحبّ الشباب .