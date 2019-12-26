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مرأة

فوائد صحية.. أبرزها للحامل والجنين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد البامية من الخضراوات الموسميّة، حيث إنها غنيّة بالفيتامينات والمعادن مثل: الكالسيوم، المنجنيز، المغنيسيوم، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية فوائدها الصحية وهى:

● صحة الحامل :
تعد البامية من الخضراوات المفيدة للحمل بسبب احتوائها على حمض الفوليك وهو من المركّبات الطبيعيّة الهامّة لصحة الحامل.
- تحمي الفيتامينات الموجودة في البامية الجنين من الإصابة بأمراض العمود الفقري.
- تساعد على النمو
- تحافظ على الخلايا الجديدة لتضمن النمو الصحي والسليم للطفل

● تحافظ على صحة الكلى :
وأوضحت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون البامية في النظام الغذائي تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم.
-بما أن مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى.
-لذا فإنّ إدخال البامية إلى النظام الغذائي يعمل على تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى .

● تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان :
تساهم البامية في الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة .

● تساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم :
تساهم تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم بسبب احتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساهم في تنظيم مستوى سكرالدم والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري .

● تحافظ على نضارة البشرة :
تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة والتي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة
تساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة تحافظ على نضارتها
كما تمنع تكوّن البثور وحبّ الشباب .
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