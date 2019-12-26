لأصحاب النحافة.. مشروب يزيد من وزنك كيلو في الأسبوع

يعانى الكثير من الأشخاص من النحافة لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، مشروبا صحيا ومفيدا يساهم بزيادة الوزن كيلو فى الأسبوع.



المكونات :

- كوب من حليب اللوز .

- حبة موز طازجة أو مجمدة .

- ملعقة زبدة فول سوداني .

- ملعقتين من بودرة الكاكاو ( غير المحلى ) .

- ملعقة بذور الشيا .

- مكعبات من الثلج .



تمزج في الخلاط لتصبح متجانسة وجاهزة للشرب ويمكن إضافة قطع من الشوكولا الداكنة فوقها ،، عصير منعش يتمتع بمكونات طبيعية ومفيدة ..