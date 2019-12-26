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مرأة

لأصحاب النحافة.. مشروب يزيد من وزنك كيلو في الأسبوع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعانى الكثير من الأشخاص من النحافة لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، مشروبا صحيا ومفيدا يساهم بزيادة الوزن كيلو فى الأسبوع.

المكونات :
- كوب من حليب اللوز .
- حبة موز طازجة أو مجمدة .
- ملعقة زبدة فول سوداني .
- ملعقتين من بودرة الكاكاو ( غير المحلى ) .
- ملعقة بذور الشيا .
- مكعبات من الثلج .

تمزج في الخلاط لتصبح متجانسة وجاهزة للشرب ويمكن إضافة قطع من الشوكولا الداكنة فوقها ،، عصير منعش يتمتع بمكونات طبيعية ومفيدة ..
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