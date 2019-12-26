بهاء سلطان يتصدر تويتر.. تعرف على السبب

أطلق جمهور الفنان بهاء سلطان، هاشتاج عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، يحمل اسمه، معربين عن اشتياقهم له بسبب غيابه عن الساحة الغنائية.





وغرد رواد "تويتر"، من جمهور بهاء سلطان، بكتابة أسماء أشهر أغانيه "يا ترى"، "الواد قلبه بيوجعه"، "أنا مصمم".. وغيرها من الأغاني.





وطالبت التغريدات "عايزين البوم بقى يا نجم"، وأشاد آخرون به "بهاء سلطان من أجمل الأصوات المصرية".





وكانت آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية أغنية "عشان نفسي" التي قدمها لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي في رمضان ٢٠١٩.