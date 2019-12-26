للفراولة مزايا أخرى.. 10 فوائد لا تعرفها عن الفاكهة الحمراء

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول الفراولة الرجال والصحة.
فوائد الفراولة:
-تعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.
-تعمل على تحسين الحالة النفسية.
- تحتوي الفراولة على الألياف والسوائل التي تسهم في الشعور بالشبع.
- تسهل الهضم وسعراتها الحرارية منخفضة
- مفيدة للقلب وتخفيض ضغط الدم
- الحفاظ على صحة العين
- رفع القدرات الدماغيّة
- تبييض الأسنان
-ومقاومة التجاعيد وتحسين صحة البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C والكولاجين.
- تحافظ على مرونة البشرة، وتنشط تجديد الخلايا فيها مما يكسبها النضارة.
فوائد الفراولة:
-تعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.
-تعمل على تحسين الحالة النفسية.
- تحتوي الفراولة على الألياف والسوائل التي تسهم في الشعور بالشبع.
- تسهل الهضم وسعراتها الحرارية منخفضة
- مفيدة للقلب وتخفيض ضغط الدم
- الحفاظ على صحة العين
- رفع القدرات الدماغيّة
- تبييض الأسنان
-ومقاومة التجاعيد وتحسين صحة البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C والكولاجين.
- تحافظ على مرونة البشرة، وتنشط تجديد الخلايا فيها مما يكسبها النضارة.