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إلهام أبو الفتح
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مرأة

للفراولة مزايا أخرى.. 10 فوائد لا تعرفها عن الفاكهة الحمراء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول الفراولة الرجال والصحة.

فوائد الفراولة:

-تعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.
-تعمل على تحسين الحالة النفسية.
- تحتوي الفراولة على الألياف والسوائل التي تسهم في الشعور بالشبع.
- تسهل الهضم وسعراتها الحرارية منخفضة
- مفيدة للقلب وتخفيض ضغط الدم
- الحفاظ على صحة العين
- رفع القدرات الدماغيّة
- تبييض الأسنان
-ومقاومة التجاعيد وتحسين صحة البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C والكولاجين.
- تحافظ على مرونة البشرة، وتنشط تجديد الخلايا فيها مما يكسبها النضارة.

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