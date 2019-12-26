للفراولة مزايا أخرى.. 10 فوائد لا تعرفها عن الفاكهة الحمراء





قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول الفراولة الرجال والصحة.فوائد الفراولة:-تعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.-تعمل على تحسين الحالة النفسية.- تحتوي الفراولة على الألياف والسوائل التي تسهم في الشعور بالشبع.- تسهل الهضم وسعراتها الحرارية منخفضة- مفيدة للقلب وتخفيض ضغط الدم- الحفاظ على صحة العين- رفع القدرات الدماغيّة- تبييض الأسنان-ومقاومة التجاعيد وتحسين صحة البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C والكولاجين.- تحافظ على مرونة البشرة، وتنشط تجديد الخلايا فيها مما يكسبها النضارة.