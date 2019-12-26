13 يناير إعلان ترشيحات الأوسكار 2020

أعلنت أكاديمية علوم وفنون، موعد ترشيحات جوائز الأوسكار في نسخته رقم ٩٢ الذي يصادف ١٣ من شهر يناير ٢٠٢٠.



وسيبدأ التصويت من قبل أعضاء الأكاديمية، على ٢٤ فئة ما بين ٣٠ يناير حتى ٤ فبراير، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالجوائز في حفل الأوسكار المقرر إقامته يوم ٩ فبراير.



ويقام حفل الأوسكار كل عام في مسرح دولي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.