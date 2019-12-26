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أخبار البلد

إبراهيم بهزاد: ادعم سياحة مصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:14 ص
ابرهيم بهزاد
ابرهيم بهزاد
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كريم ناصر
نشر إبراهيم بهزاد، المدون الإماراتي المعروف تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .

موضحا أن المصريين يعرفونه جيدا بسبب تغريداته عن مصر، والشعب المصرى .

قائلا #سأدعم_سياحة_مصر

وأشار إلى أنه يرى مصر من أجمل الدول بعد ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات ضخمة وعظيمة.

وأوضح إبراهيم بهزاد، أنه يحب زيارة الإسكندرية وخاصة فى الشتاء وهى من أجمل مدن العالم لما تتمتع به من أماكن سياحية عظيمة
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