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رياضة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
ياسمين تيسير
تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح وليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وستذاع عبر قناة beIN Sports HD2.
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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

وتعد مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلًا لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.
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