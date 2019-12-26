موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح وليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وستذاع عبر قناة beIN Sports HD2.

اقرأ ايضا



