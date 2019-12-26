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أخبار البلد

تركي آل شيخ: انتظروا علاء الدين بشتاء الرياض

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
علاء الدين
علاء الدين
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كريم ناصر
‏نشر تركي آل شيخ تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر . 

ودعا تركى آل شيخ بالتغريدة المواطنين بحضور مسرحية علاء الدين التى تعرض بشتاء الرياض . 

قال تركى : تخيل يجيك مصباح علاء الدين .. ولا تحقق أمنياتك
ما نبغي نحرق عليك أحداث مسرحية علاء الدين اللي بتصير في ‎#شتاء_الرياض 🙏
احضر .. واعرف وش بيصير 😎

ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها: ومنها مسرحيتي ”علاء الدين والمصباح السحري“، لأحمد عز و“عطل فني“ لأكرم حسني، وعروض دار الأوبرا المصرية وغيرها.
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