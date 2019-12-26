تركي آل شيخ: انتظروا علاء الدين بشتاء الرياض

‏نشر تركي آل شيخ تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .





ودعا تركى آل شيخ بالتغريدة المواطنين بحضور مسرحية علاء الدين التى تعرض بشتاء الرياض .





قال تركى : تخيل يجيك مصباح علاء الدين .. ولا تحقق أمنياتك

ما نبغي نحرق عليك أحداث مسرحية علاء الدين اللي بتصير في ‎#شتاء_الرياض 🙏

احضر .. واعرف وش بيصير 😎



