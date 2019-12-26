تركي آل شيخ: انتظروا علاء الدين بشتاء الرياض

نشر تركي آل شيخ تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .
ودعا تركى آل شيخ بالتغريدة المواطنين بحضور مسرحية علاء الدين التى تعرض بشتاء الرياض .
قال تركى : تخيل يجيك مصباح علاء الدين .. ولا تحقق أمنياتك
ما نبغي نحرق عليك أحداث مسرحية علاء الدين اللي بتصير في #شتاء_الرياض 🙏
احضر .. واعرف وش بيصير 😎
ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها: ومنها مسرحيتي ”علاء الدين والمصباح السحري“، لأحمد عز و“عطل فني“ لأكرم حسني، وعروض دار الأوبرا المصرية وغيرها.