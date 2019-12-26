محمد فضل: نثق في حسام البدري ولم نقرر تنفيذ طلبه بتأجيل مباريات الدوري

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة لديها ثقة كبيرة في حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مشددا على أنه لا يوجد أي خلاف معه.





وأضاف محمد فضل في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن البدري مدرب رائع ومميز، حيث قام بتدريبه عندما كان لاعبًا، مؤكدًا أن علاقة اللجنة به جيدة ولا تشوبها أي خلافات.





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