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رياضة

محمد فضل: نثق في حسام البدري ولم نقرر تنفيذ طلبه بتأجيل مباريات الدوري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة لديها ثقة كبيرة في حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مشددا على أنه لا يوجد أي خلاف معه.

وأضاف محمد فضل في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن البدري مدرب رائع ومميز، حيث قام بتدريبه عندما كان لاعبًا، مؤكدًا أن علاقة اللجنة به جيدة ولا تشوبها أي خلافات.

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تابع محمد فضل أن اللجنة الخماسية لم تتخذ أي قرار بشأن تأجيل مباريات الدوري بسبب المنتخب الأول. 

وأكمل محمد فضل أن الهدف الأساسي للجنة هو تطوير الكرة المصرية فقط.
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