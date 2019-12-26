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فن

نجا من موت محقق | فنان عربي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
سيارة الفنان العراقي
سيارة الفنان العراقي كامل مفيد
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة إنستجرام، مقطع فيديو يرصد سيارة الفنان الكوميدي العراقي كامل مفيد، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد. 

أظهر الفيديو سيارة العراقي كامل مفيد، آثار الرصاص من جهة الزجاج الأمامي والباب، في الوقت الذي نجا فيه الفنان من موت محقق بعدما حاصره مسلحون. 

وذكرت معلومات تداولها النشطاء على السوشيال ميديا حول الواقعة، أن كامل مفيد، سخر من الجماعات المسلحة في العراق ببرنامج «ولاية بطيخ»، مرجحين أن هذا سبب تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة. 

فيما ذكر نشطاء آخرون، أن كامل مفيد، جاء يدعم المظاهرات المندلعة في العراق المناهضة للحكومة والأحزاب السياسية هناك.
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