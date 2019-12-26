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رياضة

باسم مرسي: بقاء فيريرا كان سيضمن تتويج الزمالك بالدوري كل عام

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
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ياسمين تيسير
أكد باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، أن فيريرا المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء كان مدربا رائعا وذكيا للغاية، مشيرا إلى أن رحيله كان مفاجئًا.

وأضاف باسم مرسي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن بقاء فيريرا مع الفريق كان سيضمن تتويج الفريق بالدوري الممتاز كل موسم.

وتابع باسم مرسي، أن فيريرا كان من أفضل 10 مدربين في العالم وصنع مع الزمالك فرقا كبيرا خلال فترة قيادته له.

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وأكمل باسم مرسي، أن قبل رحيل فيريرا بيوم عقد جلسة معه وأخبره بأنه لاعب مميز، وطالبه بالتركيز مع الفريق والكف عن خلق أزمات ومشاكل.

وتابع باسم مرسي، أن الفريق كان سيخوض مباراة في اليوم التالي أمام المقاولون العرب وعقب انتهاء المباراة رحل فيريرا عن الفريق.
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